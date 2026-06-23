LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE Rue Issalène La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE

Rue Issalène Collégiale Saint-Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h pour le dernier concert de l’heure d’orgue de l’été, participation libre.

Au programme ce mercredi 19 août Holger BOENSTEDT (orgue) et Ulrike VAN COTTHEM (Soprano).

Rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h pour le dernier concert de l’heure d’orgue de l’été, participation libre.

Au programme ce mercredi 19 août Holger BOENSTEDT (orgue) et Ulrike VAN COTTHEM (Soprano). .

Rue Issalène Collégiale Saint-Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04

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English :

Join us at Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for the final concert of the summer organ hour; admission is free.

On the program this Wednesday, August 19: Holger BOENSTEDT (organ) and Ulrike VAN COTTHEM (soprano).

L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn