LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE Rue Issalène La Canourgue
mercredi 19 août 2026 · Rue Issalène · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE
Rue Issalène Collégiale Saint-Martin La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h pour le dernier concert de l’heure d’orgue de l’été, participation libre.
Au programme ce mercredi 19 août Holger BOENSTEDT (orgue) et Ulrike VAN COTTHEM (Soprano).
Rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h pour le dernier concert de l’heure d’orgue de l’été, participation libre.
Au programme ce mercredi 19 août Holger BOENSTEDT (orgue) et Ulrike VAN COTTHEM (Soprano). .
Rue Issalène Collégiale Saint-Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04
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English :
Join us at Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. for the final concert of the summer organ hour; admission is free.
On the program this Wednesday, August 19: Holger BOENSTEDT (organ) and Ulrike VAN COTTHEM (soprano).
L’événement LES CONCERTS DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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