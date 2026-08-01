Les concerts des Estivales Beaugency
samedi 1 août 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Les concerts des Estivales
Quai Dunois Beaugency Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-19 2026-09-26
De beaux moments musicaux en bord de Loire !
La Guinguette de Beaugency accueille de nombreux concerts tout l’été ! Retrouvez la programmation complète ci dessous. De belles soirées musicales en perspective ! .
Quai Dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 guinguettedebeaugency@gmail.com
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English :
Wonderful musical moments along the Loire River!
L’événement Les concerts des Estivales Beaugency a été mis à jour le 2026-07-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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