Informations pratiques

Beaugency

Les concerts des Estivales

Quai Dunois Beaugency Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-19 2026-09-26

De beaux moments musicaux en bord de Loire !

La Guinguette de Beaugency accueille de nombreux concerts tout l’été ! Retrouvez la programmation complète ci dessous. De belles soirées musicales en perspective ! .

Quai Dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 guinguettedebeaugency@gmail.com

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English :

Wonderful musical moments along the Loire River!

L’événement Les concerts des Estivales Beaugency a été mis à jour le 2026-07-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE