Informations pratiques

Beaugency

Marché artisanal nocturne

Beaugency Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Artisanat local !

L’union des commerçants de Beaugency organise son traditionnel marché semi-nocturne. Place du Martroi, rue de l’Ours et Place du Petit Marché, retrouvez des artisans et artistes locaux de divers domaines céramique, couture, bois, peinture, illustrations, miel, savons et bien d’autres savoir-faire ! Nombreux commerçants et restaurants seront ouverts, une belle occasion de flânez dans les rues du centre historique. .

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28

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English :

Local crafts!

L’événement Marché artisanal nocturne Beaugency a été mis à jour le 2026-07-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE