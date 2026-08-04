Marché artisanal nocturne Beaugency
jeudi 6 août 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Marché artisanal nocturne
Beaugency Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Artisanat local !
L’union des commerçants de Beaugency organise son traditionnel marché semi-nocturne. Place du Martroi, rue de l’Ours et Place du Petit Marché, retrouvez des artisans et artistes locaux de divers domaines céramique, couture, bois, peinture, illustrations, miel, savons et bien d’autres savoir-faire ! Nombreux commerçants et restaurants seront ouverts, une belle occasion de flânez dans les rues du centre historique. .
Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local crafts!
L’événement Marché artisanal nocturne Beaugency a été mis à jour le 2026-07-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- Atelier de modelage intergénérationnel duo parents-enfants La tortue et son bébé Beaugency 4 août 2026
- Visite de la Brasserie Les Félins Beaugency 5 août 2026
- Marché artisanal nocturne Beaugency 6 août 2026
- LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES, Centre-ville de Beaugency, Beaugency 6 août 2026
- Cinéma plein air « The Greatest Showman », Quai de loire Beaugency, Beaugency 7 août 2026