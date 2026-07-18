Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Les concerts des Estivales du Cosson

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-08

Du 18 juillet au 8 août, profitez de soirées festives et conviviales au cœur de La Ferté.

Au programme six soirées dansantes aux ambiances variées, une séance de cinéma en plein air et de nombreuses animations pour petits et grands.

Entre musique, détente et moments de partage, il y en aura pour t

Du 18 juillet au 8 août, profitez de soirées festives et conviviales au cœur de La Ferté.

Au programme six soirées dansantes aux ambiances variées, une séance de cinéma en plein air et de nombreuses animations pour petits et grands.

Entre musique, détente et moments de partage, il y en aura pour tous les goûts !

Restauration sur place

18 juillet Tapas et poulet curry

22 juillet paëlla

25 juillet burgers/frites

29 juillet brasero magrets et brioches perdues

1 août grillades (Saucisses de sangliers)

6 août snack

8 août kebab/ frites et tacos

Il est recommandé de réserver au 07 66 03 40 57 ou sur place à la buvette des estivales. .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 54 14

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English :

From July 18 to August 8, enjoy festive and friendly evenings in the heart of La Ferté.

On the program: six dance nights with a variety of themes, an outdoor movie screening, and plenty of activities for all ages.

With music, relaxation, and moments of togetherness, there’s something for everyone.

L’événement Les concerts des Estivales du Cosson La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN