Les concerts des lumières Assassin’s Creed, the Piano Collection par Nicolas Horvath Route des Carrières D27 Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Les concerts des lumières Assassin’s Creed, the Piano Collection par Nicolas Horvath

Du jeudi 14 au vendredi 15 mai 2026 de 20h à 22h45. Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 20:00:00

fin : 2026-05-15 22:45:00

Date(s) :

2026-05-14

Quand la musique de jeu vidéo rencontre l’excellence du piano, l’expérience devient inoubliable.

La musique de l’une des plus célèbres franchises internationales du jeu vidéo fait l’objet d’un récital de piano immersif, porté par un spécialiste du genre Nicolas Horvath.



À l’occasion de la sortie d’un double vinyle chez Ubisoft Harmonia Mundi, cette soirée mêlant musique et projections d’images revisite les épisodes emblématiques de la saga créée par Ubisoft, bien au-delà du simple récital classique. .

Route des Carrières D27 Carrières des Lumières Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

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English :

When video game music meets piano excellence, the experience becomes unforgettable.

L’événement Les concerts des lumières Assassin’s Creed, the Piano Collection par Nicolas Horvath Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme des Baux de Provence