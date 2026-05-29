Les Concerts du Dimanche Matin Théâtre du Châtelet Paris

Pensés comme une alternative à la sortie au concert, plutôt programmée le soir ou en matinée mais jamais avant quinze heures, les Concerts du dimanche matin offrent un format hors des sentiers battus, pour toute la famille. Inscrits dans « l’esprit Châtelet », avec une programmation à la fois exigeante, éclectique et populaire, ces rendez-vous sont construits autour d’un format simple et accessible : une heure de musique, sans entracte, ponctuée par une introduction et une lecture où alternent poésie, littérature et philosophie.

Placés sous le patronage d’une personnalité du monde de l’art ou des lettres, les Concerts du dimanche matin sont pensés comme un moment musical original, où des interprètes de renom se prêtent au jeu du dialogue entre les arts et la société, pour une approche à la fois sensible, informée et éclairée du concert.

Concerts du dimanche matin au Châtelet !

Du dimanche 22 novembre 2026 au dimanche 11 avril 2027 :

payant

De 5 à 35 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-22T01:00:00+01:00

fin : 2027-04-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet 75001 Paris

https://www.chatelet.com/saison/26-27/concerts-du-dimanche-matin/ +33140282840 https://www.facebook.com/theatrechatelet https://www.facebook.com/theatrechatelet



Afficher la carte du lieu Théâtre du Châtelet et trouvez le meilleur itinéraire

