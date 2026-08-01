Les conférences des Couleurs De l’origine des prénoms par Christian CHAMPAGNE Tourouvre au Perche
dimanche 30 août 2026 · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Les conférences des Couleurs De l’origine des prénoms par Christian CHAMPAGNE
Boutique L’été des Couleurs, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Dans le cadre de l’ Été des Couleurs , Christian Champagne vous invite à découvrir l’origine et l’histoire des prénoms à travers une conférence originale et passionnante.
Plasticien touche-à-tout, Christian Champagne développe une pratique artistique mêlant sculpture et peinture. Son travail s’intéresse notamment à l’architecture, aux volumes et aux formes, à travers des créations réalisées en terre cuite ainsi que des œuvres picturales.
Rendez-vous le dimanche 30 août à 11h, à la boutique L’Été des Couleurs à Tourouvre, pour cette nouvelle conférence des Couleurs consacrée à l’origine des prénoms. .
Boutique L’été des Couleurs, 21 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 26 73 01 56
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English : Les conférences des Couleurs De l’origine des prénoms par Christian CHAMPAGNE
L’événement Les conférences des Couleurs De l’origine des prénoms par Christian CHAMPAGNE Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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