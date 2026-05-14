Les Contes à paillettes La Gaîté Lyrique Paris

Les Paillettes

La Déliche, Jessica Triss, ou Tata Foxie vous embarquent dans une monde où ce n’est pas forcément le prince qui sauve la princesse, où les héros ont le droit de pleurer et les héroïnes de parcourir le monde ! Des pirates curieux, un rouge à lèvre intrépide, des princesses aventurières, une grand-mère en décapotable… pour tous et toutes et toute la famille, les Contes à paillettes nous plongent dans un univers farfelu et bienveillant où souffle un vent de liberté !

Les Paillettes, notre collectif drag adoré, sont de retour tous les mois à la Gaîté Lyrique pour une plongée extravagante dans l’univers des contes et des histoires pour les enfants à partir de 5 ans !

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h00 à 17h00

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif : 8€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00;2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/les-contes-a-paillettes/



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