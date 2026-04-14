Les Contes de la nuit, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Les Contes de la nuit Vendredi 24 avril, 10h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T10:30:00+02:00 – 2026-04-24T11:54:00+02:00

Fin : 2026-04-24T10:30:00+02:00 – 2026-04-24T11:54:00+02:00

Suivie d’un atelier d’initiation au théâtre d’ombres (atelier gratuit sur réservation 01 48 94 74 64 / theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=OEZXN »}] [{« link »: « mailto:theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr »}]

Ciné-atelier – Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se do… espace georges simenon Les Contes de la nuit