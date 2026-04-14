Walter Lapin, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois
Walter Lapin, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois mardi 21 avril 2026.
Walter Lapin Mardi 21 avril, 14h00 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:25:00+02:00
Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T15:25:00+02:00
Suivie d’une chasse aux oeufs numérique ! Des petits lapins se sont cachés sur l’écran de cinéma. Retrouvez-les et- repartez avec de vrais oeufs en chocolat ! (atelier gratuit sur réservation obligatoire – 01 48 94 74 64 / theatre-cinema-simenon@rosnysousbois)
Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=765AC »}]
Ciné-gourmand – Les aventures rocambolesques d’une petite hérissonne et d’un lapin épuisé par ses 53 enfants qui partent dans des aventures épiques le jour où ce dernier, pris d’amnésie, se prend s… espace georges simenon Walter Lapin
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