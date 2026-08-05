LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 16 janvier 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 10:30:00
fin : 2027-01-16 11:30:00
Date(s) :
2027-01-16
Tout public
LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque
Sam. 16 jan. 10h30
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 4+ | 45 min | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr
Le Petit Chaperon rouge en voit de toutes les couleurs… à moins que ce ne soit le loup ? Tout dépend de l’histoire ! Cette sélection de contes détournés vous réserve des surprises et des fins inattendues. Approchez sans trembler, promis, vous ne serez pas mangés ! .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque
L’événement LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
À voir aussi à Tinqueux (Marne)
- Randonnée La Lépolard en Champagne Tinqueux 13 septembre 2026
- Mariage Immersif Route de Soissons Tinqueux 19 septembre 2026
- BOURSE AUX LIVRES Rue de la Croix Cordier Tinqueux 26 septembre 2026
- Bourse aux livres, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux 26 septembre 2026
- L’ÉCOLE D’AVANT Rue de la Croix Cordier Tinqueux 29 septembre 2026