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LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque Rue de la Croix Cordier Tinqueux

samedi 16 janvier 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 16 janvier 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue de la Croix Cordier
Adresse
LE CARRE BLANC
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 10:30:00
fin : 2027-01-16 11:30:00

Date(s) :
2027-01-16

Tout public
LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque

Sam. 16 jan. 10h30
Le Carré Blanc Médiathèque
Âge 4+ | 45 min | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

Le Petit Chaperon rouge en voit de toutes les couleurs… à moins que ce ne soit le loup ? Tout dépend de l’histoire ! Cette sélection de contes détournés vous réserve des surprises et des fins inattendues. Approchez sans trembler, promis, vous ne serez pas mangés !   .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque

L’événement LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

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