LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 10:30:00

fin : 2027-01-16 11:30:00

Date(s) :

2027-01-16

Tout public

LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque

Sam. 16 jan. 10h30

Le Carré Blanc Médiathèque

Âge 4+ | 45 min | Gratuit Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

Le Petit Chaperon rouge en voit de toutes les couleurs… à moins que ce ne soit le loup ? Tout dépend de l’histoire ! Cette sélection de contes détournés vous réserve des surprises et des fins inattendues. Approchez sans trembler, promis, vous ne serez pas mangés ! .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque

L’événement LES CONTES DÉTOURNÉS DU PETIT CHAPERON ROUGE | Heure du conte par l’équipe de la Médiathèque Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne