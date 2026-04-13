Les contes d’Ismaël et de Forbon, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Les contes d’Ismaël et de Forbon Samedi 9 mai, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T16:00:00+02:00

Et si l’héroïne avait la peau noire ? Et si le héros parlait tamazight ou vietnamien ? Et si le prénom de l’auteur ou de l’autrice n’était pas dans le calendrier ? Et si les « Indiens » n’étaient pas vraiment méchants… ni vraiment Indiens ?

Avec Forbon N’Zakimuena et Ismaël Allem, les enfants, les parents, les mots, les contes — et même le rap — se réunissent pour chercher quelques réponses, poser plein de questions, éveiller les esprits contre le racisme, et surtout, raconter des histoires.

Habituellement programmés au Théâtre du Nord, cette fois-ci, les contes s’installent à la médiathèque Andrée Chedid pour une lecture joyeuse et engagée d’albums jeunesse et de textes originaux. L’occasion de célébrer des imaginaires trop peu entendus et de chercher, entre les pages, comment transmettre des identités assumées avec tendresse dans un monde qui peine à les écouter.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Habituellement programmés au Théâtre du Nord, les contes d’Ismaël et de Forbon s’installent à la médiathèque Andrée Chedid pour une lecture joyeuse et engagée d’albums jeunesse et de textes originaux.

Théâtre du Nord