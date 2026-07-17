Les contes d’Ismaël et Forbon, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

Les contes d’Ismaël et Forbon 21 novembre 2026 – 13 mars 2027, certains samedis Théâtre du Nord Nord

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T15:00:00+01:00 – 2027-03-13T16:00:00+01:00

Avec Ismaël Allem et Forbon N’Zakimuena

Avec Ismaël Allem et Forbon N’Zakimuena, les histoires prennent un nouveau souffle. Ces deux artistes aux talents multiples s’emparent des albums jeunesse, revisitent les contes, et rappent pour un après-midi lecture, plein d’humour et d’énergie.

Ensemble, enfants et parents se réunissent pour poser plein de questions, chercher quelques réponses, éveiller les esprits contre le racisme, et surtout, raconter des histoires.

Après le succès rencontré la saison dernière, les contes décoloniaux d’Ismaël et Forbon reviennent au Théâtre du Nord, un samedi par mois ! Les enfants à partir de 5 ans s’installent dans le hall pour célébrer des imaginaires trop peu entendus et de chercher, entre les pages, comment transmettre des identités assumées avec tendresse dans un monde qui peine à les écouter.

L’heure du goûter

Après les contes, Les Marches, le café du Théâtre, propose une formule goûter pour petits et grands

► Lecture présentée dans le cadre du dispositif Relax le samedi 21 novembre 2026

► Lecture en Langue des signes Française le samedi 6 février 2027

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/contes-d-ismael-et-forbon-2627 »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

La lutte contre le racisme commence dès le plus jeune âge

Frédéric Iovino