Les Contes qui dépotent LES NUITS D’ÉMERAUDE par François Godard Cité judiciaire Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Les Contes qui dépotent LES NUITS D’ÉMERAUDE par François Godard

Cité judiciaire 5 Rue Wolfgang Amadeus Mozart Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:15:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Dans le cadre de la programmation Les Contes qui dépotent , initiée par À la lueur des Contes, découvrez le spectacle Les Nuits d’émeraude proposé par François Godard.

À travers les contes, la parole devient un fil conducteur entre le mythe et la réalité. De l’histoire de Shéhérazade, où l’intelligence du récit permet de préserver la vie, aux histoires recueillies par le conteur auprès de personnes migrantes, ce spectacle nous invite à réfléchir aux liens entre imaginaires, symboles et expériences humaines.

Un moment de récit et de partage où les contes éclairent autrement notre regard sur le monde.

Spectacle tout public adolescent et adulte

Durée 1 h 20

Réservation obligatoire via HelloAsso

Participation libre

Programmation Les Contes qui dépotent , initiée par À la lueur des Contes. .

Cité judiciaire 5 Rue Wolfgang Amadeus Mozart Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

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English : Les Contes qui dépotent LES NUITS D’ÉMERAUDE par François Godard

L’événement Les Contes qui dépotent LES NUITS D’ÉMERAUDE par François Godard Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD