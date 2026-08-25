LES CONTRÉES ORDINAIRES JULIA ALIMASI Auditorium du Grand Nord Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

LES CONTRÉES ORDINAIRES JULIA ALIMASI

Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La Compagnie Oh ! organise pour sa 7e édition son festival de contes les 16 et 17 octobre, avec une quinzaine de spectacles au programme et 8 en décentralisés à partir du 14 septembre dans toute la Mayenne avec la Bibliothèque Départementale et le Kiosque.

Les contrées ordinaires organisent une tournée dans toute la Mayenne en amont du festival (16 et 17 octobre 2026) du 14 septembre au 15 octobre. Vous retrouverez des contes pour petits et grands dans des bibliothèques de chaque communauté de commune.

Vendredi 2 octobre

Julia Alimasi Carte blanche

Restitution d’ateliers avec le public du FJT dont le pari est de vous emmener dans une balade contée. Des histoires d’ici, des histoires d’ailleurs qui parlent du vivre ensemble et de la richesse de nos différences.

Tout public Gratuit

Réservation 02 43 11 19 71

Découvrez toute la programmation du festival

Compagnie Oh ! www.olivierhedin.net .

Auditorium du Grand Nord 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

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English :

For its 7th edition, the Oh! Company is organizing its storytelling festival on October 16 and 17, with about fifteen shows on the program and eight taking place in outlying areasstarting September 14 throughout the Mayenne region in partnership with the Departmental Library and the Kiosque.

L’événement LES CONTRÉES ORDINAIRES JULIA ALIMASI Mayenne a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne