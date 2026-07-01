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Les Coquettes – Nouveau spectacle, Le Pin Galant, Mérignac

jeudi 20 mai 2027 · Le Pin Galant · Mérignac

Les Coquettes – Nouveau spectacle, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 mai 2027
Fin
jeudi 20 mai 2027
Lieu
Le Pin Galant
Adresse
34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac
Ville
33700 Mérignac
Département
Gironde
Tarif
Privilège : 34€ ; Cat. 1 : 40€ / 37€ ; Cat. 2 : 37€ / 34€

Les Coquettes – Nouveau spectacle Jeudi 20 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 34€ ; Cat. 1 : 40€ / 37€ ; Cat. 2 : 37€ / 34€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00

Les Coquettes sont de retour et en grande forme ! Pour ce nouveau spectacle les deux artistes mêlent chansons, énergie et humour pour célébrer la joie résistante et la convivialité. Un spectacle moderne, culotté et glamour, encore plus audacieux que le précédent !

Les Coquettes sont plus qu’un duo aux 500 000 spectateurs conquis : elles sont un service de santé public ! Un grand bol d’air frais. Un duo qui titille et torpille les idées reçues.

Un show ébouriffant qui fédère Télérama, le Monde et le Figaro. Des jeunes femmes qui chantent, charment et désarment ! Des rires, des moments de vie et de l’enthousiasme à gogo… Un spectacle qui fait l’effet d’un bonbon sucré.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/221/le_pin_galant/les_coquettes »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.
Les Coquettes sont de retour et en grande forme ! Pour ce nouveau spectacle les deux artistes mêlent chansons, énergie et humour pour célébrer la joie résistante et la convivialité. Coquettes Humour

Paul Pascot

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