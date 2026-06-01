LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Landscapes of Eternity », Théâtre Saint Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux

LES COULEURS DU SON : Naïssam Jalal « Landscapes of Eternity » Mardi 23 mars 2027, 20h00 Théâtre Saint Quentin en Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-23T20:00:00+01:00 – 2027-03-23T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-23T20:00:00+01:00 – 2027-03-23T21:30:00+01:00

La flûtiste, vocaliste et compositrice a voyagé seule en Inde, pendant plusieurs mois, à la recherche de l’esprit de la musique Hindustani. Nourrie des rencontres et des enseignements, elle a composé un répertoire intime et spirituel fondé sur les sensations et réflexions qui l’ont traversé durant ces voyages.

L’ensemble LES COULEURS DU SON est conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2027-2028

Théâtre Saint Quentin en Yvelines Place Georges Pompidou 78054 Saint Quentin en Yvelines Cedex Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France

Naïssam Jalal explore le lien fondamental entre musique, nature et spiritualité au cœur de la musique classique indienne, dans une nouvelle création autour des paysages d’Inde du Nord. naissamjalal jazz

Tanguy Ginter