Les coulisses de Bizarre !, Bizarre!, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Bizarre! · Vénissieux
Informations pratiques
Les coulisses de Bizarre ! Samedi 19 septembre, 15h00 Bizarre! Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Rendez-vous à Bizarre dès 15h pour un après-midi festif lors des Journées européennes du patrimoine : spectacles, jeux, ateliers et surprises jalonnent l’après-midi, pour petit·es et grand·es. C’est aussi l’occasion de faire connaissance, rencontrer l’équipe, découvrir et comprendre ce qui se fabrique ici au quotidien. Autrement dit : commencer l’année ensemble, curieux·ses, joyeux·ses, complices.
16h30 – Spectacle HOT
La danse, le jeu, la joie !
Dans un espace où tout semble avoir disparu, Julie Botet et Max Gomard redonnent vie à l’espace par leur danse. Rebonds, secousses et pulsation : danser pour tout réenchanter. Leurs éclats sonores font surgir un dancefloor collectif incandescent, joyeux, vital, HOT !
Tout l’après-midi
→ Découvre le son et la musique
Atelier découverte Scratch avec Kaynixe
Les Machins de Kogumi : crée ton groupe de musique en pilotant d’étonnantes machines musicales
Atelier dans les studios d’enregistrement
→ Crée, fabrique, imagine
Atelier création de badges
Animation graff et pochoirs
Animation « Langue dessinée » avec Alex Dufour
→ Joue et garde un souvenir
Photobooth décalé avec costumes et accessoires
Espace coloriages autour des spectacles de la saison
Coin jeux : puzzles, Lego, craies de sol…
Bizarre! 9 rue Louis Jouvet, 69200 Vénissieux, France Vénissieux 69200 Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33472908668 https://www.lamachinerie-venissieux.fr La salle de concert Bizarre est un équipement singulier dédié aux cultures hip-hop. Métro D – Parilly. Bus 35/93/Tram T4 – Joliot Curie, Marcel Sembat.
Pour les journées du patrimoine, La Machinerie vous invite à découvrir les coulisses de Bizarre !, salle de spectacles dédiés aux cultures hip-hop.
©Ville de Vénissieux
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