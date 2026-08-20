Les coulisses de Bizarre !, Bizarre!, Vénissieux

Informations pratiques

Les coulisses de Bizarre ! Samedi 19 septembre, 15h00 Bizarre! Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Rendez-vous à Bizarre dès 15h pour un après-midi festif lors des Journées européennes du patrimoine : spectacles, jeux, ateliers et surprises jalonnent l’après-midi, pour petit·es et grand·es. C’est aussi l’occasion de faire connaissance, rencontrer l’équipe, découvrir et comprendre ce qui se fabrique ici au quotidien. Autrement dit : commencer l’année ensemble, curieux·ses, joyeux·ses, complices.

16h30 – Spectacle HOT

La danse, le jeu, la joie !

Dans un espace où tout semble avoir disparu, Julie Botet et Max Gomard redonnent vie à l’espace par leur danse. Rebonds, secousses et pulsation : danser pour tout réenchanter. Leurs éclats sonores font surgir un dancefloor collectif incandescent, joyeux, vital, HOT !

Tout l’après-midi

→ Découvre le son et la musique

Atelier découverte Scratch avec Kaynixe

Les Machins de Kogumi : crée ton groupe de musique en pilotant d’étonnantes machines musicales

Atelier dans les studios d’enregistrement

→ Crée, fabrique, imagine

Atelier création de badges

Animation graff et pochoirs

Animation « Langue dessinée » avec Alex Dufour

→ Joue et garde un souvenir

Photobooth décalé avec costumes et accessoires

Espace coloriages autour des spectacles de la saison

Coin jeux : puzzles, Lego, craies de sol…

Bizarre! 9 rue Louis Jouvet, 69200 Vénissieux, France Vénissieux 69200 Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33472908668 https://www.lamachinerie-venissieux.fr La salle de concert Bizarre est un équipement singulier dédié aux cultures hip-hop. Métro D – Parilly. Bus 35/93/Tram T4 – Joliot Curie, Marcel Sembat.

Pour les journées du patrimoine, La Machinerie vous invite à découvrir les coulisses de Bizarre !, salle de spectacles dédiés aux cultures hip-hop.

©Ville de Vénissieux