Les coulisses de la médiathèque, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

Informations pratiques

Les coulisses de la médiathèque Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00 Médiathèque de tarentaize Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Visites guidées des magasins patrimoniaux :

Partez à la découverte des espaces habituellement fermés au public, pour comprendre comment la médiathèque conserve et transmet la mémoire écrite de Saint-Étienne.

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/ »}]

Visites guidées des magasins patrimoniaux :

© Fabrice Roure / Ville de Saint-Étienne