Les coulisses de la médiathèque, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de tarentaize · Saint-Étienne
Informations pratiques
Les coulisses de la médiathèque Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque de tarentaize Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visites guidées des magasins patrimoniaux :
Partez à la découverte des espaces habituellement fermés au public, pour comprendre comment la médiathèque conserve et transmet la mémoire écrite de Saint-Étienne.
Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/ »}]
Visites guidées des magasins patrimoniaux :
© Fabrice Roure / Ville de Saint-Étienne
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