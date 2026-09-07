UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Étienne

Les coulisses de la médiathèque, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de tarentaize · Saint-Étienne

Les coulisses de la médiathèque, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de tarentaize
Adresse
20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire

Les coulisses de la médiathèque Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque de tarentaize Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites guidées des magasins patrimoniaux :
Partez à la découverte des espaces habituellement fermés au public, pour comprendre comment la médiathèque conserve et transmet la mémoire écrite de Saint-Étienne.

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/ »}]
Visites guidées des magasins patrimoniaux :

© Fabrice Roure / Ville de Saint-Étienne

À voir aussi à Saint-Étienne (Loire)