Les coulisses de la régie, Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Les coulisses de la régie 19 et 20 septembre Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mise en lumière de collections : quel éclairage pour quelle mise en valeur ?

Pouvoir admirer l’éclat du métal, la transparence du verre, les traces du temps sur un objet : la mise en lumière d’une vitrine…tout un art ! Aidé d’un régisseur des collections, venez découvrir cette étape-clé pour la mise en valeur des collections.

Par les régisseurs des collections

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

LES COULISSES DE LA REGIE

©Jack Varlet