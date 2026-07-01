Les coulisses de l’architecture et des activités du centre d’art, Centre de création contemporaine Olivier-Debré, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Centre de création contemporaine Olivier-Debré · Tours
Informations pratiques
Les coulisses de l’architecture et des activités du centre d’art 19 et 20 septembre Centre de création contemporaine Olivier-Debré Indre-et-Loire
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez autrement le CCC OD et son architecture !
Inscription sur place le jour de la visite.
Centre de création contemporaine Olivier-Debré Jardin François 1er, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247665000 https://cccod.fr En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le CCC OD dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international.
Son bâtiment de 4 500 m2, exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus : il abrite quatre espaces d’expositions temporaires, un auditorium, un café-restaurant et une librairie. A10, sortie Tours Centre. Tramway : ligne A / Bus : lignes 4, 12, 53, 54, 57 arrêt Porte-de-Loire.
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©CCC OD
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