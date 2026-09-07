Les coulisses de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville -, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Les coulisses de l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville – Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les coulisses de l’Hôtel de Villefranche

Venez visiter les coulisses de l’Hôtel de Ville ! Bureau du Maire, Salle du Conseil ou encore Salle des Mariages…

183 rue de la Paix – dimanche 20 septembre • 10h-18h – Tout public

Programme complet sur : www.villefranche.net

Hôtel de Ville – 183 rue de la Paix 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] n 1920, le Maire Abel Besançon décide la construction d’un nouvel l’hôtel de Ville, destiné remplacer l’étroite et antique mairie de la rue nationale, depuis longtemps inadaptée à la croissance démographique et administrative de Villefranche.

Mais en raison d’un chantier compliqué par la nature du sol et par le recours à trois architectes successifs, il ne faudra pas moins de 4 années pour voir l’édifice enfin achevé !

C’est finalement Armand Chouffet qui inaugure ce bâtiment au style néo-classique en septembre 1928, ouvrant la voie à l’urbanisation de ce nouveau quartier Ouest de la ville. Accès pour Personnes à Mobilité Réduite.

Les coulisses de l’Hôtel de Villefranche

©Service Communication Ville de Villefranche