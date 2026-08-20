Les coulisses des archives, Archives municipales et métropolitaines, Saint-Étienne

Informations pratiques

Les coulisses des archives Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h30, 15h00, 16h00, 17h00 Archives municipales et métropolitaines Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les archives municipales et métrpolitaines

Venez découvrir les archives et rencontrer les archivistes avant leur déménagement ! Au cours d’une déambulation dans les locaux habituellement fermés au public, ils vous dévoilent la richesse des documents conservés et présentent la diversité de leurs missions. Un moment d’échange sur l’histoire de Saint-Étienne et de sa métropole.

Durée de la visite : 1 heure

Archives municipales et métropolitaines 164 Cours Fauriel, 42100 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477344041 https://archives.saint-etienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0477344041 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@saint-etienne.fr »}] Les Archives municipales et métropolitaines occupent une place singulière dans le paysage culturel stéphanois. Elles ont pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer les archives produites par les services municipaux.

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© archives municipales