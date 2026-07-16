Les coulisses des Archives – Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Les coulisses des Archives – Site de Romans 19 et 20 septembre Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales Drôme

Réservation conseillée

archives-romans@valenceromansagglo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

> Les coulisses des Archives !

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? D’où provient-il ? Pourquoi et comment le conserver ? Quel est le travail de l’archiviste ?

À travers une visite commentée, venez découvrir les espaces de travail et dépôts de conservation, habituellement fermés au public. Vous pourrez ainsi explorer des kilomètres de rayonnages et la richesse des fonds archivistiques contenant de nombreux documents remarquables. Salles de stockage, missions des archivistes et fonds d’archives vous seront également présentés et expliqués.

Site de Romans

samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30

Réservation conseillée

archives-romans@valenceromansagglo.fr

Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales 3 Rue des Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:archives-romans@valenceromansagglo.fr »}]

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