UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Romans-sur-Isère

Les coulisses des Archives – Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère

samedi 19 septembre 2026 · Commune De Romans-Sur-Isère - Archives communales · Romans-sur-Isère

Les coulisses des Archives – Site de Romans, Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Commune De Romans-Sur-Isère - Archives communales
Adresse
3 Rue des Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, France
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif
Réservation conseillée archives-romans@valenceromansagglo.fr

Les coulisses des Archives – Site de Romans 19 et 20 septembre Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales Drôme

Réservation conseillée
archives-romans@valenceromansagglo.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

> Les coulisses des Archives !

Qu’est-ce qu’un document d’archives ? D’où provient-il ? Pourquoi et comment le conserver ? Quel est le travail de l’archiviste ?
À travers une visite commentée, venez découvrir les espaces de travail et dépôts de conservation, habituellement fermés au public. Vous pourrez ainsi explorer des kilomètres de rayonnages et la richesse des fonds archivistiques contenant de nombreux documents remarquables. Salles de stockage, missions des archivistes et fonds d’archives vous seront également présentés et expliqués.

Commune De Romans-Sur-Isère – Archives communales 3 Rue des Clercs, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:archives-romans@valenceromansagglo.fr »}]
> Les coulisses des Archives !

©

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)