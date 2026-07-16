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Les coulisses des archives : visite guidée, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales · Montigny-le-Bretonneux

Les coulisses des archives : visite guidée, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales
Adresse
2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France
Ville
78180 Montigny-le-Bretonneux
Département
Yvelines
Tarif
Visite gratuite d'une heure, chaque visite est limitée à 20 personnes

Les coulisses des archives : visite guidée 19 et 20 septembre Archives départementales Yvelines

Visite gratuite d’une heure, chaque visite est limitée à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées des Archives départementales des Yvelines : Les coulisses des Archives

Explorez le passé au cours d’un fabuleux voyage dans le temps, en visitant les Archives Départementales des Yvelines. Dans les coulisses, vous découvrirez de véritables trésors et comment tout est mis en oeuvre pour en assurer la sauvegarde. Cette année les documents photographiques seront particulièrement mis à l’honneur. Visite d’une heure.

Archives départementales 2 Avenue de Lunca, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France 0161373630 https://archives.yvelines.fr [{« type »: « link », « value »: « https://archives.yvelines.fr/nous-connaitre/nos-actualites/zoom-sur/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}] Les Archives départementales des Yvelines veillent sur les archives publiques et privées pour les rendre accessibles à tous. Gare de St Quentin-en-Yvelines
Visites guidées

©Archives départementales des Yvelines

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