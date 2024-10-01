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Les coulisses des Ateliers des Gobelins Galerie des Gobelins Paris

mardi 1 octobre 2024 · Galerie des Gobelins · Paris

Les coulisses des Ateliers des Gobelins Galerie des Gobelins Paris

Informations pratiques

Début
mardi 1 octobre 2024
Fin
samedi 3 avril 2027
Lieu
Galerie des Gobelins
Adresse
42 avenue des Gobelins
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<ul><li>Adulte : 17,50 €</li><li>Réduit : 9,90 €</li><li>- 26 ans : 9,90 €</li></ul>

L’enclos des Gobelins ce
n’est pas moins de 600 Palais de la République aménagés en tapis et tapisseries
grâce à 80 artistes, 23 000 nuances de couleurs et 3 manufactures qui
conservent un savoir-faire unique et traditionnel en tissage.

La manufacture des
Gobelins et celle de Beauvais confectionnent de la tapisserie en utilisant
respectivement la méthode de haute lice et basse lice. La manufacture de la
savonnerie est quant à elle dédiée à la production de tapis grâce à la méthode
de haute lice.

Votre guide conférencier
vous mènera dans les secrets et ateliers des liciers. Visitez deux des trois
ateliers encore en activité et découvrez la minutie et la précision avec
laquelle travaillent ceux qui façonnent les plus belles œuvres à destination des
palais officiels.

Une visite inédite qui lève le voile sur ce métier transformant la main de l’homme en celle d’un artiste.
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 02 avril 2027 :
payant

  • Adulte : 17,50 €
  • Réduit : 9,90 €
  • – 26 ans : 9,90 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2027-04-03T01:59:59+02:00
Date(s) :

Galerie des Gobelins 42 avenue des Gobelins  75013 Paris
https://cultival.fr/fr_FR/ +33825054405 contact@cultival.fr https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cultival/?locale=fr_FR


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