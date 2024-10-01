Les coulisses des Ateliers des Gobelins Galerie des Gobelins Paris

Informations pratiques

L’enclos des Gobelins ce

n’est pas moins de 600 Palais de la République aménagés en tapis et tapisseries

grâce à 80 artistes, 23 000 nuances de couleurs et 3 manufactures qui

conservent un savoir-faire unique et traditionnel en tissage.

La manufacture des

Gobelins et celle de Beauvais confectionnent de la tapisserie en utilisant

respectivement la méthode de haute lice et basse lice. La manufacture de la

savonnerie est quant à elle dédiée à la production de tapis grâce à la méthode

de haute lice.

Votre guide conférencier

vous mènera dans les secrets et ateliers des liciers. Visitez deux des trois

ateliers encore en activité et découvrez la minutie et la précision avec

laquelle travaillent ceux qui façonnent les plus belles œuvres à destination des

palais officiels.

Une visite inédite qui lève le voile sur ce métier transformant la main de l’homme en celle d’un artiste.

Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 02 avril 2027 :

payant

Adulte : 17,50 €

Réduit : 9,90 €

– 26 ans : 9,90 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2024-10-01T02:00:00+02:00

fin : 2027-04-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie des Gobelins 42 avenue des Gobelins 75013 Paris

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