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Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Musée d’Aquitaine, Bordeaux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Musée d'Aquitaine

Adresse : 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 5€, gratuit Carte Jeune

Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial Vendredi 5 juin, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T12:15:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T12:15:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Les commissaires d’exposition vous invitent à partager l’envers du décor ! De la projection du scénario de visite à la conception des dispositifs, en passant par la fabrication du mobilier : comment créer une exposition dans un musée aujourd’hui ? Accessibilité, éco-responsabilité, métiers impliqués et discours actualisé sur nos héritages historiques… Mettez un pied dans la vie du musée, pour une visite pas comme les autres.

Vendredi 5 juin à 12h15 (durée : 45 minutes)
5€, gratuit Carte Jeune
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial coulisses centre d’interprétation

M. Belleville – mairie de Bordeaux

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