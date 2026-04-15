Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Les coulisses du centre d’interprétation Bordeaux Patrimoine Mondial Vendredi 5 juin, 12h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:15:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:15:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Les commissaires d’exposition vous invitent à partager l’envers du décor ! De la projection du scénario de visite à la conception des dispositifs, en passant par la fabrication du mobilier : comment créer une exposition dans un musée aujourd’hui ? Accessibilité, éco-responsabilité, métiers impliqués et discours actualisé sur nos héritages historiques… Mettez un pied dans la vie du musée, pour une visite pas comme les autres.

Vendredi 5 juin à 12h15 (durée : 45 minutes)

5€, gratuit Carte Jeune

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial coulisses centre d’interprétation

M. Belleville – mairie de Bordeaux