Les coulisses du chantier et des réserves, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

Les coulisses du chantier et des réserves 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une plongée inédite par des photos réalisées par Arras Caméra Club dans les réserves du musée et sur le chantier de l’abbaye Saint-Vaast

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Une plongée inédite par des photos réalisées par Arras Caméra Club dans les réserves du musée et sur le chantier de l’abbaye Saint-Vaast