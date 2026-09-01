Les coulisses du Festival place du Palais Avignon

Informations pratiques

Avignon

Les coulisses du Festival

place du Palais Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’une fête mythique du spectacle vivant à travers son lieu emblématique la Cour d’honneur du Palais des papes.

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place du Palais Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

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English :

As part of European Heritage Days, come discover a legendary performing arts festival at its iconic venue: the Cour d’honneur of the Palais des Papes.

L’événement Les coulisses du Festival Avignon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Avignon Tourisme