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Les coulisses du Festival place du Palais Avignon

samedi 19 septembre 2026 · place du Palais · Avignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
place du Palais
Adresse
Palais des Papes
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif

Avignon

Les coulisses du Festival

place du Palais Palais des Papes Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte d’une fête mythique du spectacle vivant à travers son lieu emblématique la Cour d’honneur du Palais des papes.
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place du Palais Palais des Papes Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74  officetourisme@avignon-tourisme.com

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English :

As part of European Heritage Days, come discover a legendary performing arts festival at its iconic venue: the Cour d’honneur of the Palais des Papes.

L’événement Les coulisses du Festival Avignon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

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