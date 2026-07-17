Les coulisses du Jardin botanique de Lyon, Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d’or, Lyon

Informations pratiques

Les coulisses du Jardin botanique de Lyon 19 et 20 septembre Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d’or Métropole de Lyon

Gratuit – Limité à 15 personnes – A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Osez la curiosité et pénétrez dans les coulisses du Jardin botanique d’ordinaire inaccessibles…

Vous vous demandez ce qui se cache derrière les portes closes du Jardin botanique ? Loin des regards, les jardiniers travaillent pour élever les jeunes plants qui, un jour, rejoindront les collections. Découvrez leur quotidien et les trésors cachés du jardin en des lieux normalement inaccessibles.

Jardin botanique de Lyon- Parc de la tête d’or Boulevard des Belges, 69006 Lyon Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://inscriptions.lyon.fr/inscriptionSimple/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=827 »}]

Osez la curiosité et pénétrez dans les coulisses du Jardin botanique d’ordinaire inaccessibles…

©Fotolia kivitimof