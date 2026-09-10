Les Coulisses du musée, Louvre-Lens, Lens

Informations pratiques

Les Coulisses du musée 19 et 20 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites couplées, réserves et exposition La Comédie-Française au Louvre-Lens

Durant des travaux à la Comédie-Française, le Louvre-Lens accueille et met à l’abri les œuvres. Découvrez l’exposition imaginée à cette occasion, ainsi qu’une sélection de bustes et peintures installés en réserves, et profitez d’un accès privilégié aux réserves visibles.

Pour tous, conseillé à partir de 8 ans

Samedi et dimanche à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Durée : 1h

Rendez-vous à la mezzanine (-1)

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens, France Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d ́accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

Visites couplées, réserves et exposition La Comédie-Française au Louvre-Lens

© Louvre-Lens / Frédéric Iovino