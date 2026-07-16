Les coulisses du patrimoine, Médiathèque centre-ville, Orléans
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque centre-ville · Orléans
Informations pratiques
Les coulisses du patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque centre-ville Loiret
Limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Qu’est-ce que le patrimoine de la Médiathèque d’Orléans ? Comment le constituons-nous, le conservons-nous et le faisons-nous connaître ? Découvrez l’envers du décor au fil d’une visite dans les différentes réserves des sous-sols de la Médiathèque.
Médiathèque centre-ville 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33238684545 https://mediatheques.orleans.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 68 45 45 »}]
Qu’est-ce que le patrimoine de la Médiathèque d’Orléans ? Comment le constituons-nous, le conservons-nous et le faisons-nous connaître ?
Médiathèque d’Orléans
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