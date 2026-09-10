Les coulisses du patrimoine, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Les coulisses du patrimoine Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:30:00+02:00
Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains, plus de 300 000 documents exceptionnels sont conservés dans les réserves patrimoniales. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 95 95 »}]
Des manuscrits médiévaux aux livres d’artistes contemporains. Nous vous emmenons à la découverte de l’histoire de la Bibliothèque, de ses collections et des secrets de conservation.
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