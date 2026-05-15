Les courses camarguaises de l’été L’ Amphithéâtre romain Arles
Les courses camarguaises de l’été L’ Amphithéâtre romain Arles mardi 14 juillet 2026.
Arles
Les courses camarguaises de l’été
Du 14/07 au 21/08/2026 le mercredi et vendredi à partir de 18h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-14
Tout l’été, les élèves de l’école taurine s’affrontent dans les arènes d’Arles pour les courses camarguaises de l’été
La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper des attributs primés fixés au frontal et aux cornes. Ce jeu sportif est sans mise à mort.
Agilité, rapidité, sensations spectacle garanti ! .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
All summer long, students from the bullfighting school compete in the Arles arenas for the summer Camargue races.
L’événement Les courses camarguaises de l’été Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles
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