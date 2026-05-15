Les courses camarguaises de l’été L’ Amphithéâtre romain Arles

Arles

Les courses camarguaises de l’été

Du 14/07 au 21/08/2026 le mercredi et vendredi à partir de 18h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-14

Tout l’été, les élèves de l’école taurine s’affrontent dans les arènes d’Arles pour les courses camarguaises de l’été

La course camarguaise est un sport dans lequel les participants tentent d’attraper des attributs primés fixés au frontal et aux cornes. Ce jeu sportif est sans mise à mort.

Agilité, rapidité, sensations spectacle garanti ! .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

All summer long, students from the bullfighting school compete in the Arles arenas for the summer Camargue races.

L’événement Les courses camarguaises de l’été Arles a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme d’Arles