Les Créateurs ont du Cœur – Eté 2026 ! Bastille design Center Paris
Les Créateurs ont du Cœur – Eté 2026 ! Bastille design Center Paris samedi 4 juillet 2026.
Les Créateurs ont du Cœur – Noël 2024
Des achats d’été placés sous le signe de la solidarité.
Les Créateurs ont du Cœur reviennent pour leur traditionnelle vente estivale avec des milliers d’articles à prix tout petits.
Gadgets, déco, chaussures, bijoux, luxe, accessoires, cosmétiques, mode adulte, mode enfant, lingerie, maillot de bain : vous trouverez forcément votre bonheur.
L’intégralité des bénéfices de la vente permet à nos associations Arcat & Le Journal du sida et Checkpoint Paris de pérenniser leurs actions.
Arcat accompagne, conseille et oriente des personnes vivant avec le VIH et / ou une hépatite. Le Checkpoint Paris, centre de santé sexuelle, lutte contre le VIH, les IST et les inégalités sociales de santé en proposant une offre de dépistage et de consultations spécialisées complète et gratuite.
Vente organisée au profit de l’association Arcat pour lutter contre le VIH/sida et les inégalités sociales de santé.
Du samedi 04 juillet 2026 au mardi 07 juillet 2026 :
mardi
de 10h00 à 15h00
dimanche
de 10h00 à 17h00
lundi, samedi
de 10h00 à 19h00
payant Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-07T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T15:00:00+02:00
Bastille design Center 74 boulevard richard lenoir 75011 Lieu dans une courParis
https://www.instagram.com/braderiearcat/?hl=fr +33144932929 evenementiel@arcat-sante.org https://www.facebook.com/braderiearcat/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/braderiearcat/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Bastille design Center et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jazz Brunch : Agathe Francopoulo & Ben Wild La Bellevilloise Paris 25 mai 2026
- Rencontre-dédicace avec Pascal Bresson au Panthéon Le Panthéon Paris 25 mai 2026
- 2 Cantates rares et inédites de HAENDEL Couvent de l’Annonciation Paris 25 mai 2026
- Sunday Tribute – Hard Rock SUPERSONIC Paris 26 mai 2026
- Murdo Mitchell en concert au Supersonic (côté Records) Supersonic Records Paris 26 mai 2026