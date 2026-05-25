Les Créateurs ont du Cœur – Eté 2026 ! Bastille design Center Paris

Les Créateurs ont du Cœur – Noël 2024



Des achats d’été placés sous le signe de la solidarité.

Les Créateurs ont du Cœur reviennent pour leur traditionnelle vente estivale avec des milliers d’articles à prix tout petits.

Gadgets, déco, chaussures, bijoux, luxe, accessoires, cosmétiques, mode adulte, mode enfant, lingerie, maillot de bain : vous trouverez forcément votre bonheur.

L’intégralité des bénéfices de la vente permet à nos associations Arcat & Le Journal du sida et Checkpoint Paris de pérenniser leurs actions.

Arcat accompagne, conseille et oriente des personnes vivant avec le VIH et / ou une hépatite. Le Checkpoint Paris, centre de santé sexuelle, lutte contre le VIH, les IST et les inégalités sociales de santé en proposant une offre de dépistage et de consultations spécialisées complète et gratuite.

Vente organisée au profit de l’association Arcat pour lutter contre le VIH/sida et les inégalités sociales de santé.

Du samedi 04 juillet 2026 au mardi 07 juillet 2026 :

mardi

de 10h00 à 15h00

dimanche

de 10h00 à 17h00

lundi, samedi

de 10h00 à 19h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-07T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T19:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T15:00:00+02:00

Bastille design Center 74 boulevard richard lenoir 75011 Lieu dans une courParis

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