Les Croq’Notes Déambulation Quai Jules Sandeau Le Pouliguen

Le Pouliguen

Les Croq’Notes Déambulation

Quai Jules Sandeau Marché de noël des associations Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:45:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08

La fanfare de rue Les Croq’Notes est un ensemble musical convivial et dynamique originaire de la presqu’île guérandaise. Elle rassemble des musiciens amateurs passionnés qui partagent le plaisir de jouer ensemble dans une ambiance festive et accessible à tous. Composée principalement d’instruments à vent (cuivres et bois) et de percussions, la fanfare propose un répertoire éclectique mêlant musiques actuelles, variétés françaises et internationales, ainsi que des morceaux festifs adaptés à la rue. Bonne humeur assurée.

• Centre-ville, Quai Jules Sandeau, Promenade .

Quai Jules Sandeau Marché de noël des associations Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr

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English :

L’événement Les Croq’Notes Déambulation Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44