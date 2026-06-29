LES CUIVRES DU MINI OGRE Soissons
LES CUIVRES DU MINI OGRE Soissons mardi 16 février 2027.
Soissons
LES CUIVRES DU MINI OGRE
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-16 19:00:00
fin : 2027-02-16
Date(s) :
2027-02-16
Les cuivres du mini ogre, un conte musical et pédagogique
pour découvrir les cuivres du brass-band et de l’orchestre
symphonique, en suivant le récit initiatique d’un ogre,
quand il était petit , dans un programme musical 100%
anglais.
Ce récit initiatique dévoile l’enfance d’un ogre qui, chose
très étonnante, est un fabuleux mélomane. Rien de tel
qu’une ribambelle d’instruments aux sons polis comme un
diamant pour faire vibrer les cieux et décider du temps qu’il
fait, en bas, sur la terre où s’agitent les humains.
Les cuivres du mini ogre, un conte musical et pédagogique
pour découvrir les cuivres du brass-band et de l’orchestre
symphonique, en suivant le récit initiatique d’un ogre,
quand il était petit , dans un programme musical 100%
anglais.
Ce récit initiatique dévoile l’enfance d’un ogre qui, chose
très étonnante, est un fabuleux mélomane. Rien de tel
qu’une ribambelle d’instruments aux sons polis comme un
diamant pour faire vibrer les cieux et décider du temps qu’il
fait, en bas, sur la terre où s’agitent les humains. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
The Mini Ogre’s Brass Instruments: A Musical and Educational Story
to discover the brass instruments of the brass band and the
symphony orchestra, following the coming-of-age story of an ogre,
%AB when he was little %BB, in a musical program presented entirely
in English.
This coming-of-age story reveals the childhood of an ogre who,
surprisingly, is a fabulous music lover. Nothing like
a host of instruments with sounds as polished as a
diamond to make the heavens vibrate and determine the weather
down below, on earth, where humans go about their business.
L’événement LES CUIVRES DU MINI OGRE Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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