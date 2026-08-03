LES DAMES DU CHOEUR DU CAPITOLE Place du Capitole Toulouse
jeudi 4 mars 2027 · Place du Capitole · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES DAMES DU CHOEUR DU CAPITOLE
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 12:30:00
fin : 2027-03-04 13:30:00
Date(s) :
2027-03-04
Réunies sous la direction de Gabriel Bourgoin, chef du Chœur du Capitole, les voix féminines de notre ensemble offrent un récital d’une couleur singulière.
Rarement entendues en formation de chambre, elles révèlent ici une autre facette de leur art la précision, le soin du phrasé, la beauté d’un chant collectif porté par une même respiration. Un moment rare, au plus proche des voix qui font battre le cœur de cette maison. 7 .
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Under the direction of Gabriel Bourgoin, conductor of the Chœur du Capitole, the female voices of our ensemble present a recital with a unique character.
L’événement LES DAMES DU CHOEUR DU CAPITOLE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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