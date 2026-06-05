Les danses heureuses – Par Le corps a ses raisons Centre socioculturel de la Pilotière Nantes
Les danses heureuses – Par Le corps a ses raisons Centre socioculturel de la Pilotière Nantes jeudi 18 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 19:30 – 22:00
Gratuit : non 25 € Adulte
Se laisser porter par notre intervenante sur une playlist joyeuse.Se souhaiter un bel été et le meilleur à venir pour septembre !En présence d’un photographeLa configuration de la salle ne permet pas de « cacher » les personnes ne souhaitant pas apparaitre sur la vidéo.Une autorisation de droit à l’image est nécessaire.???? Inscriptions
Centre socioculturel de la Pilotière Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 50 32 44 http://www.pilotiere-pinsec.fr/ pilotiere@accoord.fr 0762470773 https://lecorpsasesraisons.fr/
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