Informations pratiques

Le Barcarès

LES DEAMBULATIONS DE L’ETE

Place de la République Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Retrouvez la compagnie Nomad Nomad avec Batt Mobile, un spectacle de déambulation original et plein d’énergie. Au départ du parking de la République, laissez-vous surprendre par cette animation de rue festive et interactive qui animera les rues du Barcarès tout au long de l’été.

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Place de la République Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

Join the Nomad Nomad troupe for *Batt Mobile*, an original and high-energy street performance. Starting at the République parking lot, let yourself be surprised by this festive and interactive street performance that will liven up the streets of Barcarès all summer long.

L’événement LES DEAMBULATIONS DE L’ETE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES