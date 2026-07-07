Informations pratiques

Ouessant

Les déambulations des Phares & Balises

Phare du Créach Ouessant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-21

L’Écomusée d’Ouessant vous propose une nouvelle animation à la découverte de la signalisation maritime !

Fréquentée depuis l’antiquité, la route maritime qui passe aux abords d’Ouessant est semée de dangers. L’île compte à elle seule cinq phares, deux à terre et trois en mer. Mais ils ne sont pas les seuls à veiller sur les bateaux.

Autour du Phare du Créac’h, qui est encore aujourd’hui le plus puissant d’Europe, participez à une déambulation à la découverte de la signalisation maritime et des nombreuses techniques utilisées pour sécuriser la navigation. Vous observerez les dispositifs sonores comme la corne de brume ou la cloche sous-marine, et apprendrez à repérer les phares que l’on distingue au large de l’île. .

Phare du Créach Ouessant 29242 Finistère Bretagne +33 2 98 48 86 37

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English :

L’événement Les déambulations des Phares & Balises Ouessant a été mis à jour le 2026-06-29 par OT OUESSANT