Les débuts du cinématographe dans le 10e arrondissement Hôtel de Ville Paris
Les débuts du cinématographe dans le 10e arrondissement Hôtel de Ville Paris mardi 24 novembre 2026.
Dès les débuts du cinéma, les
Grands Boulevards et la rue du Faubourg-du-Temple concentrent de
nombreuses salles, situées sur les axes traditionnels du divertissement populaire. Le
cinématographe est d’abord hébergé dans des lieux dont il n’est pas la
destination première, puis dans des espaces dédiés ou transformés : les cafés-concerts
deviennent ainsi des salles de cinéma.
Dans le 10e
arrondissement, des séances de « photographies animées » sont
organisées, à partir de 1896, dans un grand magasin du boulevard Bonne-Nouvelle, un
célèbre café-concert du boulevard de Strasbourg ou un musée de cire de la Porte
Saint-Denis. Elles font la saison d’été des théâtres de boulevard ou passent
dans de simples cafés de quartier. À la porte Saint-Martin, la première salle
de cinéma au monde est abritée dans la modeste boutique louée par Antoine
Lumière pour projeter les vues filmées par ses fils.
Le cinéma est alors une curiosité
scientifique, une attraction, un numéro de variétés. En quête de respectabilité,
il se rapproche bientôt du théâtre populaire. Il faudra attendre les années 1920 pour qu’il s’offre
de véritables palais pour célébrer le nouveau culte, histoire peut-être de
faire oublier ses origines foraines. Ains, le Louxor est conçu dans un esprit
d’égyptomanie, ou le Grand Cinéma du Palais des Glaces est recouvert de miroirs, aujourd’hui disparus.
Cette conférence sera donnée par Claude
Calvarin, membre d’Histoire et Vies du 10e, autrice de l’ouvrage Un
boulevard pour les premiers pas du cinéma, publié par l’association en 2026.
En 1895, les frères Lumière donnent, à Paris, la première séance payante au grand public de l’histoire du cinéma. Paris va alors s’imposer comme capitale du 7e art, notamment grâce à la diffusion du cinématographe dans les nombreux lieux de divertissement du 10e arrondissement.
Le mardi 24 novembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit sous condition
Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscription obligatoire à partir du 10 novembre
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-24T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-24T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-24T18:30:00+02:00_2026-11-24T20:00:00+02:00
Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris
https://hv10.org
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