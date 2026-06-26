Les débuts du cinématographe dans le 10e arrondissement Hôtel de Ville Paris

Dès les débuts du cinéma, les

Grands Boulevards et la rue du Faubourg-du-Temple concentrent de

nombreuses salles, situées sur les axes traditionnels du divertissement populaire. Le

cinématographe est d’abord hébergé dans des lieux dont il n’est pas la

destination première, puis dans des espaces dédiés ou transformés : les cafés-concerts

deviennent ainsi des salles de cinéma.

Dans le 10e

arrondissement, des séances de « photographies animées » sont

organisées, à partir de 1896, dans un grand magasin du boulevard Bonne-Nouvelle, un

célèbre café-concert du boulevard de Strasbourg ou un musée de cire de la Porte

Saint-Denis. Elles font la saison d’été des théâtres de boulevard ou passent

dans de simples cafés de quartier. À la porte Saint-Martin, la première salle

de cinéma au monde est abritée dans la modeste boutique louée par Antoine

Lumière pour projeter les vues filmées par ses fils.

Le cinéma est alors une curiosité

scientifique, une attraction, un numéro de variétés. En quête de respectabilité,

il se rapproche bientôt du théâtre populaire. Il faudra attendre les années 1920 pour qu’il s’offre

de véritables palais pour célébrer le nouveau culte, histoire peut-être de

faire oublier ses origines foraines. Ains, le Louxor est conçu dans un esprit

d’égyptomanie, ou le Grand Cinéma du Palais des Glaces est recouvert de miroirs, aujourd’hui disparus.

Cette conférence sera donnée par Claude

Calvarin, membre d’Histoire et Vies du 10e, autrice de l’ouvrage Un

boulevard pour les premiers pas du cinéma, publié par l’association en 2026.

En 1895, les frères Lumière donnent, à Paris, la première séance payante au grand public de l’histoire du cinéma. Paris va alors s’imposer comme capitale du 7e art, notamment grâce à la diffusion du cinématographe dans les nombreux lieux de divertissement du 10e arrondissement.

Le mardi 24 novembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.

Inscription obligatoire à partir du 10 novembre

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-24T19:30:00+01:00

fin : 2026-11-24T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-24T18:30:00+02:00_2026-11-24T20:00:00+02:00

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

https://hv10.org



Afficher la carte du lieu Hôtel de Ville et trouvez le meilleur itinéraire

