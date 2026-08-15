LES DÉCAFÉINÉS STUDIO 55 Toulouse
samedi 6 mars 2027 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES DÉCAFÉINÉS
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 23 – 23 – EUR
23
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-06 21:00:00
fin : 2027-03-06 22:30:00
Date(s) :
2027-03-06
Ils ont changé…
Dans ce nouveau spectacle, ils vous livrent leur vision percutante du monde actuel.
Ce monde où Instagram est devenu LA nouvelle religion, où les codes Netflix sont devenus la seule chose qu’on partage, et où un petit désaccord sur le temps de cuisson des oeufs mollets peut occuper toute une journée de débat sur BFMTV.
Tout est super bien foutu pour qu’on s’embrouille, l’amitié est en voie de disparition, et Rémi et Clément sont, malgré toutes leurs différences, les 2 derniers du monde.
Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! (En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi.) 23 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr
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English :
Have they changed?
In this new show, they present their hard-hitting take on today’s world.
L’événement LES DÉCAFÉINÉS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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