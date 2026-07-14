Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Les découvertes créatives du jeudi « Fenêtre colorée »

Château-CIAP 1 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

En résonnance avec l’exposition temporaire, réalisez votre fenêtre colorée en vous inspirant des vitraux.

Depuis le Moyen Âge, l’art du vitrail fascine, transformant la lumière du jour en rayons colorés pour raconter des histoires. Cette pratique inspire de nombreux artistes qui se réapproprient ce savoir-faire en jouant avec la matière, les couleurs et la lumière.

Créez, vous aussi, votre propre fenêtre colorée en observant les vitraux du logis et les œuvres de l’exposition « Gâtées ».

Atelier réalisé dans le cadre de l’exposition temporaire «Gâtées?» de la résidence d’artistes INVITATION#2 avec Jeanne MOYNOT et Stéphanie CHERPIN en partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire.

Le billet donne accès au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine. Sur inscription. .

Château-CIAP 1 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

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English :

In keeping with the temporary exhibition, create your own colorful window inspired by stained glass.

L’événement Les découvertes créatives du jeudi « Fenêtre colorée » Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons