Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes
Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 30 août 2026.
Sainte-Suzanne-et-Chammes
Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet
Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 11:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Clôture des Rencontres Musicales en Coëvrons avec l’Ensemble Caravage sous la forme d’une journée événement au son de surprises orchestrales et dansantes.
Le château de Sainte-Suzanne accueille à nouveau la clôture des Rencontres Musicales en Coëvrons sous la forme d’une journée événement au son de surprises orchestrales et dansantes. Demandez le programme !
11h Atelier chant enfant/parent animé par Violaine BARRERE-CHENOT.
12h Concert pique-nique
13h & 16h set de Steel Drum par le P’tit Cri du Steel
13h30 Visite de la forteresse
13h30 Initiation au Steel Drum
14h30: concert en l’église de Ste Suzanne avec les musiciens de l’Ensemble Caravage, sur réservation.
16h30 Concert-goûter: surprises orchestrales avec l’orchestre à cordes du Conservatoire des Coëvrons
Billetterie en ligne et sur place. .
Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 59 01 64 le.caravage.passe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Rencontres Musicales en Co%EBvrons concludes with a special day-long event featuring the Caravage Ensemble, filled with orchestral and dance surprises.
L’événement Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Sainte-Suzanne-et-Chammes (Mayenne)
- FÊTE DE LA MUSIQUE Sainte-Suzanne-et-Chammes 19 juin 2026
- Visite guidée de la chocolaterie artisanale BIM Sainte-Suzanne-et-Chammes 20 juin 2026
- Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins Moulin du Petit-Gohard Sainte-Suzanne-et-Chammes 27 juin 2026
- Portes ouvertes et expositions, Moulin du Petit-Gohard, Sainte-Suzanne-et-Chammes 27 juin 2026
- Thés et desserts japonais Le Bistrot Sainte-Suzanne-et-Chammes 28 juin 2026