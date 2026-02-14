Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes dimanche 30 août 2026.

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Clôture des Rencontres Musicales en Coëvrons avec l’Ensemble Caravage sous la forme d’une journée événement au son de surprises orchestrales et dansantes.

Le château de Sainte-Suzanne accueille à nouveau la clôture des Rencontres Musicales en Coëvrons sous la forme d’une journée événement au son de surprises orchestrales et dansantes. Demandez le programme !

11h Atelier chant enfant/parent animé par Violaine BARRERE-CHENOT.

12h Concert pique-nique

13h & 16h set de Steel Drum par le P’tit Cri du Steel

13h30 Visite de la forteresse

13h30 Initiation au Steel Drum

14h30: concert en l’église de Ste Suzanne avec les musiciens de l’Ensemble Caravage, sur réservation.

16h30 Concert-goûter: surprises orchestrales avec l’orchestre à cordes du Conservatoire des Coëvrons

Billetterie en ligne et sur place. .

Rue Fouquet de la Varenne Cour de la forteresse Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 59 01 64 le.caravage.passe@gmail.com

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English :

The Rencontres Musicales en Co%EBvrons concludes with a special day-long event featuring the Caravage Ensemble, filled with orchestral and dance surprises.

L’événement Rencontres musicales en Coëvrons I Une journée au sommet Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons