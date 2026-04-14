Les défis des sols en milieu urbain, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Les défis des sols en milieu urbain 18 et 19 avril Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès avec le billet Expositions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:15:00+02:00

Fin : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:15:00+02:00

Faire sauter le bitume ou le béton, planter des arbres ou installer un potager, cela peut paraitre simple à première vue ! Mais jardiner en ville ou préserver des espaces verts en milieu urbain n’est peut-être pas si simple si les sécheresses et les inondations rentrent en ligne de compte ! Quelles sont les caractéristiques des sols urbains et comment réagissent-ils face aux conditions climatiques ? Quels impacts sur la croissance des plantes ?

Un atelier expérimental pour répondre à ces questions et l’occasion d’échanger sur la préservation des sols et les techniques de renaturation en ville.

Atelier encadré par Léa COCHARD, chargée de mission pour le dispositif SecurAgri – UMR ECOSYS (INRAe/AgroParisTech)

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Quelles sont les caractéristiques des sols urbains et comment réagissent-ils face aux conditions climatiques ? Quels impacts sur la croissance des plantes ?

© Léa Cochard