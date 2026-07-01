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Les Demoiselles de Rochefort, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

jeudi 29 avril 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Les Demoiselles de Rochefort, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 29 avril 2027
Fin
vendredi 30 avril 2027
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Les Demoiselles de Rochefort 29 et 30 avril 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-29T20:00:00+02:00 – 2027-04-29T22:10:00+02:00
Fin : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T22:10:00+02:00

Ciné-concert
Des robes colorées, une troupe de forains, une intrigue doucement romantique et bien sûr, une musique de haute volée : l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine accompagne un hit de la comédie musicale. Dans la partition de Michel Legrand les cuivres sont à la fête, les violons pleurent de bonheur et le jazz fait swinguer les dialogues de Jacques Demy, offrant au public des chansons inoubliables. Autant de madeleines de Proust à redécouvrir sur scène pour un ciné-concert né sous le signe des Gémeaux.

Un film de Jacques Demy.
 

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697647-les-demoiselles-de-rochefort »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-les-demoiselles-de-rochefort-88211 »}]
Ciné-concert Orchestre

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