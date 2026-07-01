Les Demoiselles de Rochefort, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Les Demoiselles de Rochefort 29 et 30 avril 2027 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-29T20:00:00+02:00 – 2027-04-29T22:10:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T22:10:00+02:00

Ciné-concert

Des robes colorées, une troupe de forains, une intrigue doucement romantique et bien sûr, une musique de haute volée : l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine accompagne un hit de la comédie musicale. Dans la partition de Michel Legrand les cuivres sont à la fête, les violons pleurent de bonheur et le jazz fait swinguer les dialogues de Jacques Demy, offrant au public des chansons inoubliables. Autant de madeleines de Proust à redécouvrir sur scène pour un ciné-concert né sous le signe des Gémeaux.

Un film de Jacques Demy.



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697647-les-demoiselles-de-rochefort »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-les-demoiselles-de-rochefort-88211 »}]

Ciné-concert Orchestre