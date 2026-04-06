Les Demoiselles du K-Barré – Minuit ! Le Bacchus Rennes 4 – 8 novembre Tarifs : 25€ et 19€

Entre effeuillage ensorcelants, performances percutantes et humour affûté, les artistes vous entraînent dans un furieux cirque aussi drôle que déroutant.

**Un cabaret joyeusement impertinent où l’ombre flirte avec la lumière.**

Et où les créatures de la nuit n’attendent plus qu’on leur donne la permission d’exister !

Inspiré des mythes et des monstres, ce spectacle explore ces facettes sombres que l’on nous habitue à craindre alors que ce ne sont souvent que des parts de nous mal éclairées.

Entre effeuillage ensorcelants, performances percutantes et humour affûté, les artistes vous entraînent dans un furieux cirque aussi drôle que déroutant.

Elles dansent avec les peurs, brillent dans leurs contradictions, rient de nos démons…

En bref, elles réenchantent le sombre pour en faire un feu d’artifice. Parce qu’à minuit : tout peut arriver !

Coup de coeur de la Provence au Festival Off d’Avignon avec BurlesK depuis 2022, 1 nomination aux Cyranos catégorie meilleur spectacle musical en 2022, le prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021,

Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à dévoiler leur nouvelle création !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-04T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-08T18:15:00.000+01:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8191-les-demoiselles-du-k-barre-minuit-novembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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