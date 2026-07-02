Les Dérives Sonores du Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas leroux. Espace des Augustins Montauban
jeudi 12 novembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Les Dérives Sonores du Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas leroux.
Espace des Augustins 27, rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 19:00:00
fin : 2026-11-12 20:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Pour la première fois les deux artistes seront en tandem sur la même scène, ouvrant une fenêtre sur leurs créations actuelles dans une intimité rare et mutante.
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Espace des Augustins 27, rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : The Sonic Drifts of the Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas Leroux.
For the first time, the two artists will appear together on the same stage, offering a glimpse into their current work within a setting of rare and evolving intimacy.
L’événement Les Dérives Sonores du Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas leroux. Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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