Les Dérives Sonores du Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas leroux. Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Les Dérives Sonores du Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas leroux.

Espace des Augustins 27, rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 19:00:00

fin : 2026-11-12 20:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Pour la première fois les deux artistes seront en tandem sur la même scène, ouvrant une fenêtre sur leurs créations actuelles dans une intimité rare et mutante.

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Espace des Augustins 27, rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : The Sonic Drifts of the Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas Leroux.

For the first time, the two artists will appear together on the same stage, offering a glimpse into their current work within a setting of rare and evolving intimacy.

L’événement Les Dérives Sonores du Rio Grande. Brisa Roché & Nicolas leroux. Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban